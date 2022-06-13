В Баку пройдут выставка и конференция Partners & Business

16-18 июня в Baku Crystal Hall пройдет выставка Partners and Business Baku 2022.

Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), на выставке, которая пройдет при организации агентства по развитию МСБ, Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), ООО "Marsol" и Kapital Bank, будут представлены продукция и услуги местных компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, ИКТ, образования, строительства, логистики и т.д.

Планируется, что в Partners and Business Baku 2022 примут участие около 200 компаний. Ее цель - демонстрация потенциала местных компаний, расширение возможностей их выхода на рынки, развитие партнерства между местными компаниями и налаживание сотрудничества.

В рамках выставки в пресс-зале Baku Crystal Hall с участием предпринимателей и представителей государственных структур состоится конференция, состоящая из пяти панельных заседаний.

Посещение выставки бесплатное. Зарегистрироваться для участия можно на сайте partners.az или на месте, в день проведения выставки.

Подробную информацию о выставке и регистрации можно получить на сайте - www.partners.az