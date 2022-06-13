В Азербайджане выросли зарплаты

По состоянию на 1 мая численность наемных работников в сфере экономики Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 22 900 человек или на 1,4% и составила 701 300 человек. Из них 904 000 заняты в государственном, а 797 300 - в частном секторе экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Госкомстата, 19,6% наемных работников были заняты в сфере образования, 18,8% - торговли; ремонта транспортных средств, 12,5% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и оказания социальных услуг населению, 7,3% - строительства, 6,6% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,3 % - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,4% - профессиональной, научно-технической деятельности, 1,9% - финансовой и страховой деятельности, 13,9% - других сферах экономики.

В январе-апреле текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 824,7 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, профессиональной, научной и технической деятельности, сфере информации и связи, а также на транспорте и складском хозяйстве.