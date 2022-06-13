Переработчик Тайваня закупил у SOCAR первую партию нефти с углеродной компенсаций

Тайваньская государственная нефтеперерабатывающая компания CPC Corp в воскресенье получила первую в стране партию сырой нефти от азербайджанской компании SOCAR с сертифицированной компенсацией выбросов углерода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, нефтеперерабатывающей компании CPC партию нефти Azeri Light в объеме около 1,05 млн баррелей поставило SOCAR Trading, торговое подразделение государственной нефтяной компании Азербайджана.

Сообщается, что выбросы парниковых газов были компенсированы углеродными квотами (кредитами), сертифицированными по стандарту Verified Carbon Standard (VCS). Выбросы парниковых газов были рассчитаны при поддержке компаний Deloitte и Siglar Carbon.

По информации, SOCAR Trading организовал и структурировал зарегистрированную VCS компенсацию за выбросы углерода. При этом СРС не уточнила стоимость компенсации.

Кредиты были выданы менее шести лет назад, при этом большинство из них получены от проектов, связанных с природой, которые также имеют дополнительную аккредитацию в области климата, сообщества и биоразнообразия (CCB), добавил нефтепереработчик.

Отметим, что компания CPC управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Таоюане и Далине на Тайване с общей мощностью переработки 600 000 баррелей в день.