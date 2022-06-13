Беларусь поставит в Азербайджан мостовые брусья

"Борисовский шпалопропиточный завод Беларуси в мае подписал контракт с Азербайджаном по отгрузке мостового бруса".

Как передает Day.Az, об этом в интервью Белта сказал директор Борисовского шпалопропиточного завода Геннадий Просмыцкий.

"В конце июня планируем участвовать в крупном тендере на поставку шпалопродукции для Азербайджанских железных дорог", - отметил Геннадий Просмыцкий.

По его словам, около 60% всей продукции завода поставляется на экспорт: "Примерно треть приходится на предприятия Белорусской железной дороги, 10% - на точечные закупки организаций страны. Среди постоянных клиентов - Россия, Грузия, Азербайджан и другие. В прошлом году мы освоили рынок Великобритании, но из-за санкционного давления поставки были временно приостановлены".

Он отметил, что санкции не стали для предприятия стрессовой ситуацией: "Мы быстро сориентировались и нашли выход. За счет дополнительных поставок в Российскую Федерацию, Азербайджан и Грузию нам удалось компенсировать просевшие объемы и выйти к маю на плановые показатели по экспорту.