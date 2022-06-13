https://news.day.az/economy/1470439.html SOCAR вошел в ТОП-10 крупнейших компаний-экспортеров Турции
SOCAR вошел в ТОП-10 крупнейших компаний-экспортеров Турции
SOCAR Türkiye Petrol Tic. AŞ, дочка Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), вошла в число 10 крупнейших компаний-экспортеров Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, азербайджанская компания заняла 8-е место в этом списке.
Сегодня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось 29-е очередное общее собрание Союза экспортеров Турции. На общем собрании были объявлены результаты исследования "Первые 1 000 экспортеров Турции-2021".
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