bp обнародовала результаты бурения третьей скважины в рамках SWAP

bp обнародовала результаты бурения третьей скважины в рамках Соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на мелководье Абшеронского полуострова (SWAP), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщается, в результате бурения не обнаружены запасы углеводородов.

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