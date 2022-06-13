https://news.day.az/economy/1470444.html bp обнародовала результаты бурения третьей скважины в рамках SWAP
bp обнародовала результаты бурения третьей скважины в рамках SWAP
bp обнародовала результаты бурения третьей скважины в рамках Соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на мелководье Абшеронского полуострова (SWAP), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщается, в результате бурения не обнаружены запасы углеводородов.
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