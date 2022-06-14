https://news.day.az/economy/1470607.html В Лондоне будут представлены бизнес- и инвестиционные возможности Азербайджана
В Лондоне будут представлены бизнес- и инвестиционные возможности Азербайджана
В рамках 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое состоится сегодня в Лондоне, будут организованы панельные дискуссии на тему "Doing business in Azerbaijan".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) сообщили, что в рамках мероприятия AZPROMO представит бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана.
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