В Лондоне будут представлены бизнес- и инвестиционные возможности Азербайджана

В рамках 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое состоится сегодня в Лондоне, будут организованы панельные дискуссии на тему "Doing business in Azerbaijan".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) сообщили, что в рамках мероприятия AZPROMO представит бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана.