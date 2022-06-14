Азербайджанский газ скоро начнет поступать в Болгарию

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков ждет начала поставок азербайджанского газа по новому болгаро-греческому газопроводу в июле. Как передает Day.Az, об этом глава правительства сообщил во вторник на брифинге в Велико-Тырново.

"Нашей следующей большой победой, которой, надеюсь, мы добьемся в июле, будет открытие газопровода с Грецией по которому пойдет азербайджанский газ. Еще на этой неделе я побываю в Баку, чтобы подтвердить объем поставок. Будем иметь миллиард кубических метров газа, которые пойдут очень скоро. Ожидаю, что в июле - августе миллиард кубометров придет в Болгарию по цене, которая, на данный момент, в разы ниже рыночной", - сообщил премьер-министр.

Отвечая на вопросы, Петков добавил, что переговоры по долгосрочному договору о поставках американского сжиженного газа продолжается. "Не завершили вопрос с американским газом. Продолжаем думать, какие там лучшие долгосрочные договоры. Мы пытаемся создать микс сжиженного и азербайджанского газа, чтобы средняя цена была более выгодной цены "Газпрома", чтобы мы были уверены, что болгарская экономика останется конкурентоспособной и диверсифицированной", - дополнил премьер.