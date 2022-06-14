В обновленном офисе PASHA Private Banking для клиентов открылась экспозиция работ азербайджанских художников
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В рамках обновленной концепции отделения PASHA Private Banking впервые в Азербайджане в стенах финансового института на обозрение клиентов Private Banking представлена экспозиция работ известных азербайджанских художников.

В обновленном офисе PASHA Private Banking для клиентов открылась экспозиция работ азербайджанских художников

Так, экспозиция под названием "Reflections", организованная BARZA Art Bureau под кураторством Самиры Сефи, включает 13 живописных работ и 2 скульптуры. В экспозиции представлены произведения азербайджанских художников Арифа Гусейнова, Аиды Махмудовой, Рамала Казыма, Нияза Наджафова, Махмуда Рустамова, Ирины Эльдаровой, Орхана Гусейнова, Вюгара Мурадова, Орхана Гараева и Анара Гусейнзаде. Работы этих мастеров по достоинству оценены ценителями искусства по всему миру и не раз выставлялись на различных выставках в Англии, Франции, Италии и во многих других странах.

В обновленном офисе PASHA Private Banking для клиентов открылась экспозиция работ азербайджанских художников

BARZA Art Bureau ведет активную работу по многим направлениям в сфере искусства, в том числе оказывает поддержку художников, содействие в продвижении художественных проектов и организации различных выставок, в реализации произведений искусства и мн. др. Так, к примеру, выставка "Reflections" представляет работы азербайджанских художников последнего десятилетия, объединенных художественной позицией по отношению к самому искусству. Для каждого из них искусство жизненно важно и представляет собой способ самореализации и отношений с мирозданием.

В обновленном офисе PASHA Private Banking для клиентов открылась экспозиция работ азербайджанских художников

По словам главного директора по Прайвит-банкингу PASHA Bank Агшина Мирзазаде, в течение своей 15-летней деятельности PASHA Bank уделял и продолжает уделять особое внимание развитию культуры и искусства, внося свой вклад в устойчивое развитие страны и общества.

"Культура открытия подобных экспозиций при офисах крупных финансовых институтов и инвестиционных компаний достаточно широко распространена на Западе. Открытие экспозиции в стенах финансового института на обозрение клиентов PASHA Private Banking является первой подобной практикой в Азербайджане. Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят возможность получить первоклассные банковские услуги, а также насладиться работами наших талантливых художников в концепте нового офиса и даже пообщаться с авторами этих произведений. Более того, PASHA Private Banking предоставляет своим клиентам и возможность приобретения понравившихся им произведений искусства. Уверен, что при помощи профессиональной команды PASHA Private Banking это станет первым успешным опытом и отправной точкой для освоения нашими клиентами такой перспективной ниши, как арт-менеджмент - инвестирования в предметы искусства. Наряду с полным комплексом услуг по управлению и приумножению благосостояния, опыт и знания коллектива PASHA Private Banking помогут нашим клиентам правильно расставить приоритеты как в этом, так и других предлагаемых нами инвестиционных направлениях", - подытожил А. Мирзазаде.

Экспозиция "Reflections" продлиться для клиентов PASHA Private Banking до 17 августа 2022 года.