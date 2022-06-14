В обновленном офисе PASHA Private Banking для клиентов открылась экспозиция работ азербайджанских художников

В рамках обновленной концепции отделения PASHA Private Banking впервые в Азербайджане в стенах финансового института на обозрение клиентов Private Banking представлена экспозиция работ известных азербайджанских художников.

Так, экспозиция под названием "Reflections", организованная BARZA Art Bureau под кураторством Самиры Сефи, включает 13 живописных работ и 2 скульптуры. В экспозиции представлены произведения азербайджанских художников Арифа Гусейнова, Аиды Махмудовой, Рамала Казыма, Нияза Наджафова, Махмуда Рустамова, Ирины Эльдаровой, Орхана Гусейнова, Вюгара Мурадова, Орхана Гараева и Анара Гусейнзаде. Работы этих мастеров по достоинству оценены ценителями искусства по всему миру и не раз выставлялись на различных выставках в Англии, Франции, Италии и во многих других странах.

BARZA Art Bureau ведет активную работу по многим направлениям в сфере искусства, в том числе оказывает поддержку художников, содействие в продвижении художественных проектов и организации различных выставок, в реализации произведений искусства и мн. др. Так, к примеру, выставка "Reflections" представляет работы азербайджанских художников последнего десятилетия, объединенных художественной позицией по отношению к самому искусству. Для каждого из них искусство жизненно важно и представляет собой способ самореализации и отношений с мирозданием.

По словам главного директора по Прайвит-банкингу PASHA Bank Агшина Мирзазаде, в течение своей 15-летней деятельности PASHA Bank уделял и продолжает уделять особое внимание развитию культуры и искусства, внося свой вклад в устойчивое развитие страны и общества.

"Культура открытия подобных экспозиций при офисах крупных финансовых институтов и инвестиционных компаний достаточно широко распространена на Западе. Открытие экспозиции в стенах финансового института на обозрение клиентов PASHA Private Banking является первой подобной практикой в Азербайджане. Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят возможность получить первоклассные банковские услуги, а также насладиться работами наших талантливых художников в концепте нового офиса и даже пообщаться с авторами этих произведений. Более того, PASHA Private Banking предоставляет своим клиентам и возможность приобретения понравившихся им произведений искусства. Уверен, что при помощи профессиональной команды PASHA Private Banking это станет первым успешным опытом и отправной точкой для освоения нашими клиентами такой перспективной ниши, как арт-менеджмент - инвестирования в предметы искусства. Наряду с полным комплексом услуг по управлению и приумножению благосостояния, опыт и знания коллектива PASHA Private Banking помогут нашим клиентам правильно расставить приоритеты как в этом, так и других предлагаемых нами инвестиционных направлениях", - подытожил А. Мирзазаде.

Экспозиция "Reflections" продлиться для клиентов PASHA Private Banking до 17 августа 2022 года.