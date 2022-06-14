ОПЕК ждет снижения добычи нефти в России

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) больше не ждет роста добычи нефти и конденсата в России в этом году: по ее прогнозу, показатель снизится на 1,6% по сравнению с 2021 годом и составит 10,63 млн баррелей в сутки (б/с). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из июньского доклада ОПЕК.

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в РФ в 2022 году на 0,25 млн б/с по сравнению с майской оценкой: тогда организация ухудшила его на 0,36 млн б/с, до 0,1 млн б/с, однако все еще ждала роста добычи жидких углеводородов в стране на 0,7% (или на 0,1 млн б/с), до 10,88 млн б/с. В 2021 году добыча нефти в РФ составила 10,8 млн б/с, говорится в докладе. При этом ОПЕК отмечает высокую степень неопределенности, характерную для прогноза.

По предварительным подсчетам ОПЕК, в мае РФ увеличила добычу нефти и конденсата по сравнению с апрелем на 152 тыс. б/с, до 9,3 млн б/с, а газоконденсата - снизила на 38 тыс. б/с.

Организация понизила прогноз по росту поставок нефти от стран "не ОПЕК" в 2022 году на 0,25 млн б/с, до 2,1 млн б/ с. Прогноз роста поставок нефти из США остался на уровне 1,3 млн б/с. Основными драйверами роста поставок от стран, не входящих в ОПЕК, в этом году должны стать США, Бразилия, Канада, Казахстан, Гайана и Китай. Тогда как в России, Индонезии и Таиланде организация прогнозирует снижение.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия до конца июня планирует максимально восстановить добычу нефти после ее падения в марте и апреле на фоне санкций. Он допускал, что по итогам 2022 года добыча может снизиться до 480-500 млн тонн с 524 млн тонн в 2021 году.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия в 2022 году может потерять до 17% нефтяной добычи из-за санкций.