https://news.day.az/economy/1472312.html В Азербайджане увеличиваются доходы и расходы Госфонда соцзащиты населения
В Азербайджане увеличиваются доходы и расходы Госфонда соцзащиты населения
Увеличиваются доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты населения (ГСФЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и Фонда страхования от безработицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в изменении в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".
Так, доходы и расходы бюджета ГСФЗ составят 5606,3 миллиона манатов, что на 299,5 миллиона манатов, или 5,6 процента больше утвержденного показателя.
Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят 181,4 миллиона манатов, что на 1 миллион манатов, или 0,6 процента больше утвержденного показателя.
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