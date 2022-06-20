В Азербайджане увеличиваются доходы и расходы Госфонда соцзащиты населения

Увеличиваются доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты населения (ГСФЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и Фонда страхования от безработицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в изменении в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Так, доходы и расходы бюджета ГСФЗ составят 5606,3 миллиона манатов, что на 299,5 миллиона манатов, или 5,6 процента больше утвержденного показателя.

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят 181,4 миллиона манатов, что на 1 миллион манатов, или 0,6 процента больше утвержденного показателя.