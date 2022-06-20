Названы факторы, обусловливающие пересмотр госбюджета Азербайджана

Названы факторы, обусловливающие пересмотр государственного бюджета Азербайджана и макроэкономические прогнозные показатели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, прогнозируется превышение в госбюджете на 2022 год нефтяными доходами утвержденного показателя на 2040,0 миллиона манатов, ненефтяными доходами - на 1534,3 миллиона манатов, и в целом поступление в госбюджет дополнительно 3574,3 миллиона манатов.

Ряд необходимых мер в 2022 году по дальнейшему укреплению обороны и безопасности государства, ускорению работ по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и обеспечению продовольственной безопасности формируют финансовую потребность в размере 2985,7 миллиона манатов. Финансирование этого спроса за счет дополнительных доходов и существующих резервов государственного бюджета вызывает необходимость пересмотра государственного бюджета в соответствии со статьей 23.2 Закона Азербайджана "О бюджетной системе". В связи с пересмотром государственного бюджета, с соблюдением верхних пределов, установленных целевыми показателями бюджетного правила (дефицит ненефтяной базы сводного бюджета и государственный долг) согласно указу №1637 от 28 марта 2022 года Президента Азербайджана, предусматривается следующее финансирование вышеуказанных расходов: за счет дополнительных ненефтяных доходов - 1351,1 миллиона манатов; за счет дополнительных нефтяных доходов - 847,5 миллиона манатов; за счет изменений в государственном бюджете (увеличение средств, направляемых на финансирование обязательств государственного бюджета и регулирование других расходов в целях сбалансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты) - 560,8 миллиона манатов; за счет остатка средств на начало 2022 года целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги", относящегося к ненефтяным доходам - 181,0 миллиона манатов; за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей среды - 2,3 миллиона манатов; за счет внутренних заимствований как источника финансирования расширенного дефицита государственного бюджета - 43,0 миллиона манатов.

При этом часть трансферта из Государственного нефтяного фонда в госбюджет в размере 1192,5 миллиона манатов заменяется за счет дополнительных нефтяных поступлений госбюджета и трансферт в соответствующем объеме сокращается, что обусловит еще большее увеличение активов Государственного нефтяного фонда. Учитывая, что значительную часть бюджетных расходов, которые будут увеличены при пересмотре государственного бюджета, составят инвестиционно-ориентированные расходы, а также влияние этих расходов на экономический рост, ожидается, что темпы реального роста ненефтяного ВВП возрастут до 5,5 процента, ВВП - до 115,4 миллиарда манатов, в том числе ненефтяной ВВП - до 65,7 миллиарда манатов. Прогнозируется, что среднегодовая инфляция составит 12,5 процента.