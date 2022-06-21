В Азербайджане будут реализованы новые программы, связанные с "зеленой" энергией

Почти 94 процента электроэнергии в Азербайджане производится из природного газа. По этой причине увеличение доли "зеленой" энергии приведет к экономии природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам во вторник замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, в этом направлении поставлены цели и реализуются программы.

"Для привлечения инвесторов продолжается работа совместно с министерством экономики. Местные инвесторы являются для нас приоритетом. Однако эта сфера доступна и для иностранных инвесторов, и ожидаются хорошие новости в связи с этим в ближайший период", - добавил Солтанов.