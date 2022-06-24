Самир Шарифов призвал ЧБТР поддержать бизнес-проекты в Карабахе

Под руководством Президента Ильхама Алиева реализуются меры по диверсификации экономики Азербайджана, оказанию поддержки предпринимателям, предоставлению им льготных кредитов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на бизнес-форуме "Роль ЧБТР в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире", состоявшемся в Баку в рамках 24-го ежегодного заседания Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

По его словам, в связи с этим Азербайджан намерен расширить сотрудничество с ЧБТР.

Министр отметил, что Азербайджан освободил свои территории, одержав историческую победу в 44-дневной Отечественной войне и положив конец 30-летней армянской оккупации.

"Сегодня азербайджанская сторона предпринимает практические шаги по обеспечению мира и партнерства в регионе Южного Кавказа. Сразу после окончания войны Азербайджан за счет собственных финансовых возможностей начал восстановительные и строительные работы.

В 2021-2022 годах на восстановление освобожденных от оккупации территорий выделено более трех миллиардов манатов. Считаем необходимым участие международных организаций и ЧБТР в процессе реконструкции освобожденных территорий. Приглашаем банк оказать поддержку местным бизнес-проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре", - сказал Шарифов.