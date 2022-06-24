Одной из основных целей для Азербайджана является диверсификация экономики. Создание конкурентоспособной экономики - очень важная задача.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин на бизнес-форуме "Роль ЧБТР в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире", состоявшемся в Баку в рамках 24-го ежегодного заседания банка.

По его словам, геополитическая ситуация в регионе сегодня является напряженной, и события в Украине создали для Азербайджана трудности в логистике и других вопросах.

Президент ЧБТР отметил, что Азербайджан может использовать новые логистические и производственные возможности.

"Азербайджан - достаточно богатое государство, но нам нужен дополнительный опыт, чтобы на его основе разрабатывать проекты", - сказал Панкин.