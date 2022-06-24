https://news.day.az/economy/1473591.html Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос - Микаил Джаббаров - ФОТО
Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос - Микаил Джаббаров - ФОТО
В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 74,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 20,57 миллиарда долларов.
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
Министр отметил, что азербайджанский экспорт в январе - мае 2022 года вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,42 миллиарда долларов, а импорт - на 17,5 процента - до 5,15 миллиарда долларов.
"Увеличение экспорта означает рост производства, инвестиций и занятости", - говорится в публикации.
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