В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 74,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 20,57 миллиарда долларов.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

Министр отметил, что азербайджанский экспорт в январе - мае 2022 года вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,42 миллиарда долларов, а импорт - на 17,5 процента - до 5,15 миллиарда долларов.

"Увеличение экспорта означает рост производства, инвестиций и занятости", - говорится в публикации.