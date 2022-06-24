В Азербайджане сохраняется тенденция роста экономики

В 2021 году Азербайджан достиг значительных успехов. Эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. В январе - мае 2022 года рост ВВП Азербайджана составил 7,5 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на бизнес-форуме "Роль ЧБТР в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире", состоявшемся в Баку в рамках 24-го ежегодного заседания банка.

Он отметил, что основной целью на будущий год является развитие Азербайджана в рамках национальных приоритетов до 2030 года.

"Основными приоритетами являются повышение конкурентоспособности экономики, укрепление социальной справедливости, создание конкурентоспособного человеческого капитала, восстановление освобожденных от оккупации территорий, охрана окружающей среды.

Реализация этих приоритетов играет важную роль в устойчивом развитии страны", - сказал Алиев.