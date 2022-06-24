В AZPROMO назвали основную цель проводимых в Азербайджане экономических реформ

Основной целью проводимых в Азербайджане экономических реформ является развитие ненефтяного сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме "Роль ЧБТР в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире", состоявшемся в Баку в рамках 24-го ежегодного заседания банка.

Он отметил, что инвесторы могут воспользоваться различными инициативами в Азербайджане.

"В Азербайджане есть несколько промышленных парков, где предусмотрено множество льгот для инвесторов и предпринимателей. В Азербайджане очень благоприятный инвестиционный климат, для местных и иностранных инвесторов создаются одинаковые условия, устраняются все препятствия", - сказал Абдуллаев.

По его словам, в Азербайджане имеются большие возможности в аграрной и производственной сферах, наряду с этим ведется масштабная работа по диверсификации энергетического сектора.