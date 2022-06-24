Сотрудничество между банками Азербайджана и ЧБТР имеет большое значение

В настоящее время существуют такие вызовы, как последствия пандемии, конфликты в регионе и продовольственная безопасность. В результате нарушения цепочки поставок в мире выросли цены на многие продукты, а также инфляция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на бизнес-форуме "Роль ЧБТР в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире", состоявшемся в Баку в рамках 24-го ежегодного заседания банка.

По его словам, все это актуализирует вопрос принятия контрмер, которые требуют усиления сотрудничества между государственным и частным сектором, а также с международными финансовыми институтами.

Обширный инвестиционный портфель Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) создает большие возможности для сотрудничества, отметил замминистра.

"Сотрудничество между азербайджанскими банками и ЧБТР в будущем по различным направлениям имеет большое значение", - сказал Алиев.