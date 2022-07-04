https://news.day.az/economy/1476311.html Трое членов правления Центробанка Азербайджана покинули занимаемые должности
Трое членов правления Центробанка Азербайджана покинули занимаемые должности
Бывшие члены правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев и Вадим Хубанов покинули занимаемые должности в связи с истечением срока полномочий, а Афтандил Бабаев - в связи с выходом на пенсию.
Об этом сказали Day.Az в ЦБА.
Руководство и коллектив ЦБА поблагодарили их за долголетнюю и плодотворную деятельность в банковском секторе.
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