Трое членов правления Центробанка Азербайджана покинули занимаемые должности

Бывшие члены правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев и Вадим Хубанов покинули занимаемые должности в связи с истечением срока полномочий, а Афтандил Бабаев - в связи с выходом на пенсию.

Об этом сказали Day.Az в ЦБА.

Руководство и коллектив ЦБА поблагодарили их за долголетнюю и плодотворную деятельность в банковском секторе.