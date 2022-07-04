https://news.day.az/economy/1476325.html В Азербайджане нет проблем с продажей какого-либо вида топлива - заявление SOCAR
В Азербайджане нет проблем с продажей какого-либо вида топлива - заявление SOCAR
В настоящее время в Азербайджане нет проблем с продажей какого-либо вида топлива.
Об этом сказал Day.Az глава пресс-службы SOCAR PETROLEUM Узеир Хабиббейли.
"Сообщаем, что на данный момент проблем с продажей какого-либо вида топлива в стране нет. Продажа всех видов топлива реализуется в обычном порядке", - сказал он.
Отметим, что некоторых СМИ и социальных сетях была распространена информация о проблемах в продаже различных видов топлива в стране.
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