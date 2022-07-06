Тегеран и Баку реализуют совместные проекты в сфере электроэнергии - иранский министр
Иран и Азербайджан реализуют совместные проекты в водной сфере и сфере электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.
По словам министра, в рамках его визита состоятся обсуждения по проектам гидроузлов и гидроэлектростанций "Худафарин" и "Гыз Галасы". Также планируется подписание документа о сотрудничестве между двумя странами.
Мехрабиан добавил, что будут проведены переговоры по различным направлениям, в том числе по возобновляемым источникам энергии, соединению электросетей Ирана, Азербайджана и России и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.
Министр сказал, что одним из приоритетов нынешнего правительства Ирана является развитие отношений с соседними странами. Азербайджан является одним из добрых соседей Ирана, и многочисленные встречи между официальными лицами двух стран показывают, что обе стороны имеют серьезную волю для всестороннего развития сотрудничества. добавил он.
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