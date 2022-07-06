Азербайджан может привлечь в ТМТМ более половины грузов между Турцией и странами ЦА

Азербайджан в рамках сотрудничества с турецкой стороной планирует привлечь 60 тысяч единиц колесной техники (TIR) в коридор ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Об этом сказал в интервью Trend начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского порта Худаяр Гасанли, передает Day.Az.

По его словам, ежегодно в Бакинском порту отмечается рост перевалки грузов, в частности контейнерных грузов и колесной техники.

"В конце 2022 - начале 2023 годов на территории Бакинского морского международного порта планируется сдать в эксплуатацию терминал по перевалке удобрений, который позволит переваливать порядка 2,5-3 миллиона тонн в год. По нашим данным, этого показателя планируется достичь в полном объеме в среднесрочной перспективе. Кроме того, мы оцениваем потенциал роста перевалки TEU-контейнеров до 240-250 тысяч в год. Также хочу отметить, что по ТМТМ перевозится и большой поток сыпучих грузов. В этих целях в рамках второй фазы расширения мощностей Бакинского порта планируется построить терминал для перевалки сыпучих грузов. Его мощности составят порядка одного миллиона тонн в год", - сказал начальник департамента.

Гасанли отметил, что поток колесной техники (TIR) между странами Центральной Азии и Турцией составляет порядка 120 тысяч единиц TIR.

"В настоящее время лишь порядка 20 процентов этих TIR приходятся на долю Азербайджана. В дальнейшем, в рамках сотрудничества с турецкой стороной, планируется привлечь порядка 50 процентов, или 60 тысяч единиц колесной техники в коридор ТМТМ. В этих целях мы видим необходимость создания TIR-парка на территории Бакинского порта. Реализация этого проекта предусмотрена в среднесрочной перспективе", - сказал он.

Глава департамента напомнил, что на сегодня перевалка колесной техники в Бакинском порту составляет порядка 35-40 тысяч единиц TIR.

"Более 80 процентов этой техники приходится на долю грузовиков из Турции. Следует также отметить, что товарооборот между Турцией и странами ЦА динамично растет. Азербайджан располагает транзитными возможностями для привлечения части этих грузов на свою территорию", - сказал Гасанли.