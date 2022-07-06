Нефть вновь подорожала

В ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость сентябрьского контракта 2022 года на экспорт нефти Brent выросла на 1,53% и составила $ 104,34 за один баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, цена одного барреля нефти марки WTI по августовскому контракту на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,03% и составила $ 100,52.