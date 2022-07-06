В Баку прошел футбольный турнир среди детей до 11 лет "Кубок ВТБ Азербайджан", организованный футбольным клубом Baku Sporting при генеральной поддержке ВТБ (Азербайджан). По итогам трех дней соревнования победу одержала команда хозяев турнира - Baku Sporting.

В турнире приняли участие 8 команд из Баку, Сумгайыта и Гусара. После церемонии открытия прошла жеребьевка турнира, по итогам которой команды были разделены на 2 группы. В группе А за выход в полуфинал боролись команды Baku Sporting, Зиря, Текин и Сабаил, а в группе В - Сумгайыт, Метак, Нефтчи и Мубариз. Финальные матчи и церемония награждения состоялись 3 июля.

По итогам трех дней соревнования победу одержала команда хозяев турнира - Baku Sporting, обыгравшая в финале прошлогоднего победителя турнира - команду Сумгайыт со счетом 1:0. Третье место заняла команда Метак. Победителям и призерам были вручены кубок и медали. Также были вручены индивидуальные награды, бомбардиру, лучшему игроку и лучшему вратарю турнира.

На церемонии открытия член правления, директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин поздравил всех участников спортивного мероприятия: "Популяризация спорта и здорового образа жизни - один из приоритетов социальной политики нашего банка, поэтому второй год подряд ВТБ (Азербайджан) поддерживает детский футбольный турнир. В прошлом году за победу боролись шесть команд, в этом году их число увеличилось до восьми. Мы рады тому, что количество участников растет и надеемся, что это станет хорошей традицией. Искренне поздравляю всех участников соревнований и желаю им дальнейших профессиональных успехов и побед".