Участники проекта "Молодежная бизнес-мастерская" посетили лавандовую ферму в Габале

В рамках проекта "Молодежная бизнес-мастерская", реализуемого Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Госагентством профессионального образования при министерстве образования, в учебных целях было организовано очередное посещение участниками проекта производственных предприятий. Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.

Студенты последнего курса Габалинского государственного центра профобразования посетили лавандовое хозяйство, созданное в селе Чухур-Габала. Студентам была предоставлена информация о создании и деятельности хозяйства, они ознакомились с процессом сбора лаванды.

Отметим, что целью проекта "Молодежная бизнес-мастерская", реализация которого охватывает 2021-2023 годы, является развитие деловых навыков и популяризация предпринимательства среди молодежи, получающей профессиональное образование, обеспечение самозанятости, увеличение числа молодых людей с профессиональной подготовкой среди микро- и малых предпринимателей, поддержка новых бизнес-инициатив, повышение интереса к профессиональному образованию. Проект охватывает такие направления, как растениеводство и животноводство, туризм, ковроткачество, агротехнические услуги и т.д. Молодые люди, успешно прошедшие бизнес- и профессиональное обучение в рамках проекта, будут обеспечены соответствующим оборудованием в выбранной ими сфере деятельности.