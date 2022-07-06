https://news.day.az/economy/1476899.html Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан
Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан
Министерство инвестиционной политики Новгородской области России планирует провести очную бизнес-миссию в Азербайджан для предпринимателей региона.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства российского региона.
"На октябрь 2022 года запланирована деловая поездка в Азербайджан. Наши предприниматели смогут провести индивидуальные переговоры, встретиться с потенциальными партнерами", - сказал министр инвестиционной политики Новгородской области РФ Денис Носачев, слова которого приводятся в сообщении.
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