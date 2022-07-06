Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

Министерство инвестиционной политики Новгородской области России планирует провести очную бизнес-миссию в Азербайджан для предпринимателей региона.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства российского региона.

"На октябрь 2022 года запланирована деловая поездка в Азербайджан. Наши предприниматели смогут провести индивидуальные переговоры, встретиться с потенциальными партнерами", - сказал министр инвестиционной политики Новгородской области РФ Денис Носачев, слова которого приводятся в сообщении.