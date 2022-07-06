Азербайджан и Турция планируют наладить беспошлинный ввоз товаров

Азербайджан и Турция планируют беспошлинно ввозить 15 видов товаров.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, для достижения целей, поставленных главами Азербайджана и Турции по росту двустороннего товарооборота в 2023 году, очень важным механизмом является соглашение о преференциальной торговле.

"В рамках этого соглашения 15 видов товаров из обеих стран будут экспортироваться без каких-либо пошлин. Мы бы хотели, чтобы количество беспошлинных товаров росло, а ассортимент продукции - расширялся", - сказал Абдуллаев.