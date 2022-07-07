Назван рост числа трудовых договоров в Азербайджане за последние годы

В 2018-2022 годах количество трудовых договоров в Азербайджане выросло на 400 тысяч в результате проводимых социальных реформ.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли в Facebook.

В указанный период фонд оплаты труда вырос в 2,2 раза, отмечается в публикации.

"Доля заработной платы в ВВП выросла с 12,7 до 17,1 процента, средняя заработная плата - на 41 процент, заработная плата сотрудников медиа - на 81 процент, а минимальная заработная плата - в 2,3 раза", - написал Аббасбейли.

Напомним, что число трудовых договоров в Азербайджане на первое мая 2022 года составило почти 1,692 миллиона.