Названо число овцеводческих и пчеловодческих хозяйств, переведенных с начала года в Карабах

Завершается перевод овцеводческих и пчеловодческих хозяйств на пастбища, расположенные на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в министерстве сельского хозяйства, процесс переселения осуществляется на основании единого регламента, согласованного с соответствующими государственными органами.

Согласно регламенту, фермер, имеющий в своем хозяйстве не менее 200 голов мелкого рогатого скота и 40 пчелиных семей, зарегистрированных в электронной сельскохозяйственной информационной системе, может в течение сезона подать заявку на перевод своего хозяйства на пастбища на освобожденных территориях.

Руководитель хозяйства имеет право взять с собой максимум девять помощников, отмечается в сообщении.

Фермеры, чьи заявки были утверждены до переселения, прошли обучение в учебном центре Агентства Азербайджана по разминированию, расположенном в Гейгеле.

В целом с начала 2022 года на кяльбаджарские и лачинские пастбища были переведены 940 овцеводческих хозяйств. В указанный период 1 101 пчеловод перевез 61 045 пчелиных семей на пастбища в Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы, говорится в сообщении минсельхоза.