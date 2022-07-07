https://news.day.az/economy/1477154.html В Азербайджане в I полугодии 2022 г. основные налоговые поступления пришлись на долю ненефтегазового сектора - Микаил Джаббаров
В Азербайджане в I полугодии 2022 г. основные налоговые поступления пришлись на долю ненефтегазового сектора - Микаил Джаббаров
Азербайджане в первом полугодии 2022 года основные налоговые поступления пришлись на долю ненефтегазового сектора.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
В январе - июне 2022 года налоговые поступления в госбюджет от ненефтегазового сектора выросли на 38,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 4,398 миллиарда манатов, отмечается в публикации.
"Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 128,6 процента. Сумма, перечисленная в бюджет сверх прогноза, составила 1,257 миллиарда манатов", - написал Джаббаров.
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