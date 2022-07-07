https://news.day.az/economy/1477187.html Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Qazaq Air
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Qazaq Air
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в четверг, 7 июля, приземлился первый самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Начиная с этой недели, казахстанский авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы по новому маршруту Актобе-Баку-Актобе и Нур-Султан-Баку-Нур-Султан (транзит через Актобе).
Авиарейсы по данному направлению будут осуществляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Полеты по этому маршруту выполняются на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400, комплектация которого предусматривает до 86 пассажирских кресел.
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