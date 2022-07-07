В Азербайджане откроются три новых радио, объявлен конкурс

Аудиовизуальный совет Азербайджана объявил конкурсы на получение трех общегосударственных лицензий наземного радиовещания.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято 7 июля на заседании Аудиовизуального совета, на котором обсуждался вопрос использования свободных радиочастот, пригодных для радиовещания.

Было отмечено, что в соответствии с требованиями статьи 35.1 закона "О медиа" Государственное управление радиочастот министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана предоставило Совету список радиочастот, пригодных для радиовещания. На основании полученной информации специалистами Управления технического контроля аудиовизуального вещания, информационных технологий и коммуникаций Совета и Государственного управления радиочастот были проведены необходимые мониторинги и проверки.

В целях обеспечения эффективного использования радиочастотных ресурсов, пригодных для вещания, а также для достижения развития радиовещания в общегосударственном масштабе в соответствии с требованиями статей 29.1, 50.1.3 и 51.1 Закона Азербайджанской Республики "О медиа" было принято решение об объявлении конкурсов для получения трех новых общегосударственных лицензий наземного радиовещания.