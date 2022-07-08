Официальный курс маната к мировым валютам на 8 июля
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7263 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7263

1 австралийский доллар

AUD

1,1595

1 аргентинский песо

ARS

0,0134

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3183

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1015

100 южнокорейских вон

KRW

0,1307

1 чешская крона

CZK

0,0697

100 чилийских песо

CLP

0,1787

1 китайский юань

CNY

0,2535

1 датская крона

DKK

0,2320

1 грузинский лари

GEL

0,5886

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0215

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0416

100 индонезийских рупий

IDR

0,0113

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1614

1 швейцарский франк

CHF

1,7456

1 израильский шекель

ILS

0,4901

1 канадский доллар

CAD

1,3076

1 кувейтский динар

KWD

5,5291

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0213

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3841

1 мексиканский песо

MXN

0,0829

1 молдавский лей

MDL

0,0885

1 египетский фунт

EGP

0,0901

1 норвежская крона

NOK

0,1682

100 узбекских сомов

UZS

0,0156

1 польский злотый

PLN

0,3609

1 российский рубль

RUB

0,0270

1 сингапурский доллар

SGD

1,2126

1 саудовский риал

SAR

0,4528

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2421

1 турецкая лира

TRY

0,0985

1 тайваньский доллар

TWD

0,0571

1 таджикский сомони

TJS

0,1571

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0575

100 японских йен

JPY

1,2549

1 новозеландский доллар

NZD

1,0486