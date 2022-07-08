Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого июля повысилась на 5,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 119,72 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 5,1 доллара - до 118,34 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,67 доллара, составив 73,19 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого июля повысилась на 4,68 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 114,63 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое июля составляет 1,7 AZN/USD.