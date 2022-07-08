Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии

В рамках совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации менеджеров очередная группа азербайджанских предпринимателей и менеджеров стала слушателями курсов повышения квалификации в немецком городе Ульм.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В курсах, прошедших с 20 июня по 2 июля в гибридном формате, приняли участие 22 предпринимателя и менеджера, работающие в различных отраслях экономики.

В то же время азербайджанские предприниматели и менеджеры провели встречи в аграрных, туристических, логистических, виноградарских и винодельческих компаниях, на месте ознакомились с передовым опытом, наладили новые связи для сотрудничества.