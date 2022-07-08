Азербайджан может экспортировать шкуры жертвенных животных в ЕС

Шкуры жертвенных животных будут экспортироваться из Азербайджана на европейские рынки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу на брифинге глава аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов.

По его словам, шкуры будут отправляться на экспорт только после прохождения ветеринарной экспертизы.

"В результате многолетних переговоров и официальной переписки между Агентством пищевой безопасности и соответствующим органом Евросоюза был разрешен экспорт шкур крупного и мелкого рогатого скота из Азербайджана в ЕС. Компании, которые намерены осуществлять экспорт такого рода, должны заранее обратиться в агентство и пройти государственную регистрацию. Мы направим соответствующую информацию в уполномоченный орган Европейского союза", - сказал Микаилов.