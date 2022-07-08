ОАО "Azərlotereya", увеличивающее шансы на выигрыш постоянными новинками, представляет мгновенную лотерею "Zümrüd"со множеством призов

ОАО "Azərlotereya", являющееся официальным организатором лотереи Азербайджана и оператором легальных ставок на спорт, запустило в продажу новую мгновенную лотерею "Zümrüd".

Сумма общего призового фонда мгновенной лотереи "Zümrüd" составляет 33.500.000 AZN. Самый крупный выигрыш - 100.000 AZN. Данная сумма предлагается в 10 билетах. А в 15 билетах есть шанс выиграть 10.000 AZN.

Цена одного лотерейного билета составляет 5 AZN, общее количество лотерейных билетов - 10.000.000, количество выигрышных билетов - 2.611. 525.

Помимо этого, своих счастливых обладателей ожидают крупные выигрыши в 200.000, 100.000, 50.000 и 25.000 AZN в билетах других мгновенных лотерей ОАО "Azərlotereya", таких как "10X", "5X", "Uğurlu 7" и "Qızıl".

Отметим, что организуемые ОАО "Azərlotereya" мгновенные лотереи разрабатываются в рамках сотрудничества с ведущей компанией мира по азартным играм "Scientific Games". Информация о количестве билетов и выигрышей указывается на обратной стороне каждого билета мгновенной лотереи.

Более подробную информацию об азартных играх можно получить на официальном сайте ОАО "Azərlotereya" azerlotereya.com/az.