На стыке Восток-Запад Азербайджан как объединяющее звено приобретает особую роль

SOCAR и "Узбекнефтегаз" на днях подписали Дорожную карту по реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере, сотрудничеству в области трейдинга, нефтепереработки, нефтехимии, обмену опытом и др. Планируется наладить взаимодействие компаний и создать рабочие группы. Документ также предусматривает стажировку узбекских специалистов на предприятиях SOCAR.

Нефтегазовая сфера - новая площадка для сотрудничества, еще не освоена в двустороннем формате Азербайджаном и Узбекистаном. В этом плане Дорожную карту, подписанную SOCAR и "Узбекнефтегазом" можно считать очень показательной вехой в сотрудничестве наших стран. Кроме того, это практически неосвоенное пространство во взаимодействии Азербайджана с братскими странами Центральной Азии. Которое в последнее время начало заполняться новыми соглашениями, планами и проектами. Азербайджан располагает современной нефте- и газотранспортной, портовой и логистической инфраструктурой, способной в определенной степени помочь центрально азиатским партнерам решить их проблемы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно предложил проработать оптимальные варианты использования Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы, в качестве приоритета.

Зв последние недели мы наблюдаем, что между Азербайджаном и родственными ему странами по ту сторону Каспия идет сближение, и это не может не радовать, сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Строится более тесное сотрудничество. И особое внимание тут привлекает сотрудничество в нефтегазовой сфере, отметил он. Очень примечателен визит азербайджанской делегации во главе с Президентом Ильхамом Алиевым в Узбекистан, подписанные в Ташкенте документы. До этого заседала межправительственная комиссия. Более того, на встрече уже в Баку женщины-предприниматели двух стран подписали 19 соглашений по сотрудничеству в разных сферах. Далее, на днях состоялось заседание азербайджано-казахстанской межправкомиссии, традиционно возглавляемой министрами энергетики двух стран.

"Возглавляют ее главы энергетических ведомств, потому что, хотя в ненефтяном секторе основной темой является сотрудничество в транзитно-транспортной сфере, особую роль здесь играет вопрос транспортировки углеводородов. Речь о доставке нефти и нефтепродуктов стран Центральной Азии до потребителей. И с Казахстаном, и с Туркменистаном нас связывает длительное сотрудничество в этой сфере. С 2008 года - с Казахстаном, с 2010 - с Туркменистаном. Нефть течет по нашей трубе - по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Нефть и нефтепродукты идут по нашей железной дороге в черноморские порты.

Нас радует то, что в новом политико-экономическом глобальном раскладе эти страны все больше направляют взоры на Азербайджан, интересуются расширением возможностей использовать его инфраструктуру - нефтяную, газовую, железнодорожную. Это говорит о том, что на стыке Восток-Запад Азербайджан как объединяющее звено приобретает особую роль и выходит на новый уровень сотрудничества с независимыми государствами по ту сторону Каспийского моря, с которыми не одной десятилетие экономическое взаимодействие находилось на очень низком уровне. Думаю, сложившаяся ситуация в перспективе будет развиваться", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева