Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) изменит энергетическую карту Юго-Восточной Европы. Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу исполнительный директор проектной компании ICGB AD с греческой стороны Константинос Караяннакос на церемонии открытия интерконнектора.

"IGB с самого начала разрабатывается с учетом ряда других ключевых проектов, таких как TAP, TANAP и терминал СПГ в Александруполисе, и это делает его неотъемлемой частью общей энергетической стратегии и приоритетов Европы. Мы начали работать над этим проектом в совершенно другой международной среде, но сегодня IGB нужен и важен как никогда. Интерконнектор Греция-Болгария - это новый маршрут для безопасных и диверсифицированных поставок, который изменит энергетическую карту региона", - сказал он.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.