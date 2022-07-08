https://news.day.az/economy/1477453.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Восьмого июля Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил все пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за июль.
Как сообщили Day.Az в министерстве, часть материальной помощи в размере 200 манатов будет распределена по кварталам, и 50 манатов будут добавлены к пенсии за июль.
Граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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