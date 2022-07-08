Хорошая новость для пенсионеров

Восьмого июля Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил все пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за июль.

Как сообщили Day.Az в министерстве, часть материальной помощи в размере 200 манатов будет распределена по кварталам, и 50 манатов будут добавлены к пенсии за июль.

Граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.