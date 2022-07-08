В Азербайджане аннулированы итоги этапа выбора квартир, проведенного в марте по системе «Льготное жилье»

Аннулированы результаты этапа выбора квартир, проведенного 30 марта 2022 года по системе "Льготное жилье".

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной информации пресс-службы Службы государственной безопасности и Госагентства жилищного строительства Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в результате расследования, проведенного на основании обращения Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана в Службу государственной безопасности в связи со случаями незаконного вмешательства посторонних лиц в процесс выбора квартир по системе "Льготное жилье", в которой 30 марта 2022 года осуществлялась льготная продажа 442 квартир на втором этапе очередного проекта госагентства - Ясамальского жилого комплекса, были выявлены и задержаны граждане Азербайджана - Е.Е.Мамедов, Р.А.Гаджиев, Ф.И.Гусейнов, Я. И.Лятифзаде, Т.Т.Абдуллаев, Д.Ф. Мамедов и другие.

По уголовному делу, возбужденному СГБ, указанные лица привлечены к уголовной ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 УК (повторное неправомерное вмешательство в компьютерную систему и компьютерные данные группой лиц) УК. В результате расследования было установлено, что указанные лица, вступив в сговор с другими людьми, получили доступ к информационной системе "Льготное жилье" Государственного агентства жилищного строительства, разработав, адаптировав и применив специальное компьютерное программное обеспечение в целях приобретения жилья на льготных условиях взамен на деньги лиц, обратившихся к ним. Они умышленно повторно изменили компьютерные данные и незаконно вмешались в процесс выбора квартир, нанеся своими действиями значительный ущерб и ограничив право граждан на получение льготного жилья на общих и равных условиях, препятствуя деятельности государственных органов, говорится в сообщении.

Система "Льготное жилье" предоставляет централизованные электронные услуги гражданам в сфере доступного жилья, находящегося в распоряжении агентства, основной целью которого является создание равных условий для людей, желающих приобрести жилье на льготных условиях, упрощение процедуры выбора и покупки квартир, обеспечение прозрачности при рассмотрении заявлений граждан и обеспечение оперативности работы.

Учитывая, что обстоятельства, выявленные в результате расследования, противоречат основным принципам работы системы "Льготное жилье", принято решение об аннулировании результатов выбора квартир, проведенного 30 марта 2022 года.

Для обеспечения справедливой, прозрачной и равной продажи льготных квартир, находящихся в распоряжении агентства, будет вновь организован второй этап выбора 442 квартир в Ясамальском жилом комплексе. Общественность будет проинформирована о дате проведения этапа выбора жилья, говорится в сообщении.