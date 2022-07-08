Fitch Solutions повысил прогноз роста экономики Азербайджана

Компания Fitch Solutions (входит в группу международного рейтингового агентства Fitch) пересмотрела прогноз роста экономики Азербайджана в 2022 году с 3,4% до 5,1%, чтобы отразить высокие показатели за первые пять месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на отчет Fitch Solutions, экономика страны выросла на 7,2% с начала года, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

"Мы связываем высокие показатели экономики Азербайджана в основном с ростом мировых цен на нефть. Азербайджан также относительно менее подвержен влиянию российской экономики по сравнению с другими рынками Южного Кавказа, поскольку в настоящее время страна торгует преимущественно с Европейским Союзом и Турцией.

Более того, приток денежных переводов, который в основном поступает из России, составляет всего 3% ВВП Азербайджана по сравнению с 10% ВВП соседней Армении. Тем не менее, учитывая, что экономические перспективы европейского континента ухудшаются, мы ожидаем, что это также окажет давление на рост экономики Азербайджана во второй половине 2022 года и в начале 2023 года. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем замедления темпов роста экономики Азербайджана до 3,5% в 2023 году", - отмечает Fitch Solutions.

Несмотря на в целом благоприятную картину для Азербайджана, компания ожидает, что частное потребление снизится с оценочных 7% в 2021 году до 4,5% в 2022 году.

"В целом потребительские расходы будут поддерживаться все еще положительным ростом реальной заработной платы. Давление продолжает расти, мы отмечаем, что рост реальной заработной платы также ослабевает. Как и большинство стран континентальной Европы, Азербайджан также пострадал от высоких цен на продовольствие из-за прекращения поставок в Украину из-за российского вторжения. В мае инфляция потребительских цен выросла на 12,6% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом, зарегистрированным с 2016 года, цены на продовольственные товары, однако, выросли на 17,9%. Стремительный рост цен станет разрушительным для спроса, если инфляция начнет опережать рост номинальной заработной платы; по состоянию на апрель рост номинальной заработной платы составил 14,2% в годовом исчислении, что действительно выше, чем 13,4% в марте", - говорится в отчете.