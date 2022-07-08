https://news.day.az/economy/1477508.html Для ознакомления граждан с льготными квартирами запущено специальное ПО - госагентство Азербайджана
Для ознакомления граждан с льготными квартирами запущено специальное ПО - госагентство Азербайджана
Для ознакомления граждан с льготными квартирами Агентство жилищного строительства Азербайджана запустило демо-версию соответствующего программного обеспечения (ПО).
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в пятницу на брифинге глава аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана Фарман Гурбанлы.
"Информация о продаже льготных квартир будет предоставляться гражданам за 30 дней до начала этого процесса. Также будут приняты необходимые меры для предотвращения вмешательства извне в процесс выбора квартир", - сказал Гурбанлы.
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