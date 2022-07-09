ВБ назвал инструменты поддержки Азербайджана в оффшорной ветроэнергетике

Источник: Агентство международной информации Trend

Всемирный банк оказывает как финансовую, так и техническую поддержку в рамках сотрудничества с Азербайджаном по оффшорной ветроэнергетике.

Об этом сказала региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.

По ее словам, "дорожная карта" по оффшорной ветроэнергетике - это первое исследование по изучению морского ветроэнергетического потенциала.

"Мы предполагаем, что следующим шагом для правительства будет рассмотрение различных возможностей и сценариев. Анализ сценария низкого роста предусматривает умеренное расширение оффшорной ветроэнергетики. Сценарий высокого роста предусматривает более амбициозное расширение", - сказала Сара Майкл.

Она подчеркнула, что это партнерство включает в себя сотрудничество с рядом сторон.

"Мы готовы работать над различными исследованиями и пилотными проектами. Всемирный банк оказывает Азербайджану как финансовую, так и техническую поддержку в рамках этого сотрудничества", - добавила региональный менеджер.