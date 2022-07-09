ВБ назвал инструменты поддержки Азербайджана в оффшорной ветроэнергетике
Источник: Агентство международной информации Trend
Всемирный банк оказывает как финансовую, так и техническую поддержку в рамках сотрудничества с Азербайджаном по оффшорной ветроэнергетике.
Об этом сказала региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.
По ее словам, "дорожная карта" по оффшорной ветроэнергетике - это первое исследование по изучению морского ветроэнергетического потенциала.
"Мы предполагаем, что следующим шагом для правительства будет рассмотрение различных возможностей и сценариев. Анализ сценария низкого роста предусматривает умеренное расширение оффшорной ветроэнергетики. Сценарий высокого роста предусматривает более амбициозное расширение", - сказала Сара Майкл.
Она подчеркнула, что это партнерство включает в себя сотрудничество с рядом сторон.
"Мы готовы работать над различными исследованиями и пилотными проектами. Всемирный банк оказывает Азербайджану как финансовую, так и техническую поддержку в рамках этого сотрудничества", - добавила региональный менеджер.
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