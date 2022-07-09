Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0464 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0361 маната и составил 1,7499 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

27 июня

1,7918

4 июля

1,7727

28 июня

1,7981

5 июля

1,7744

29 июня

1,7863

6 июля

1,7419

30 июня

1,7771

7 июля

1,7344

1 июля

1,7773

8 июля

1,7263

Средний курс за неделю

1,7861

Средний курс за неделю

1,7499

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0035 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0032 маната и составил 0,0282 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к доллару

27 июня

1,7

4 июля

1,7

28 июня

1,7

5 июля

1,7

29 июня

1,7

6 июля

1,7

30 июня

1,7

7 июля

1,7

1 июля

1,7

8 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,003 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0015 маната и составил 0,0999 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

27 июня

0,0979

4 июля

0,1015

28 июня

0,1026

5 июля

0,1010

29 июня

0,1022

6 июля

0,0998

30 июня

0,1023

7 июля

0,0986

1 июля

0,1018

8 июля

0,0985

Средний курс за неделю

0,1014

Средний курс за неделю

0,0999

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

27 июня

0,0311

4 июля

0,0305

28 июня

0,0312

5 июля

0,0302

29 июня

0,0317

6 июля

0,0266

30 июня

0,0321

7 июля

0,0268

1 июля

0,0312

8 июля

0,0270

Средний курс за неделю

0,0315

Средний курс за неделю

0,0282