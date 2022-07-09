Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0464 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0361 маната и составил 1,7499 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
27 июня
|
1,7918
|
4 июля
|
1,7727
|
28 июня
|
1,7981
|
5 июля
|
1,7744
|
29 июня
|
1,7863
|
6 июля
|
1,7419
|
30 июня
|
1,7771
|
7 июля
|
1,7344
|
1 июля
|
1,7773
|
8 июля
|
1,7263
|
Средний курс за неделю
|
1,7861
|
Средний курс за неделю
|
1,7499
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0035 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0032 маната и составил 0,0282 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
27 июня
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
29 июня
|
1,7
|
6 июля
|
1,7
|
30 июня
|
1,7
|
7 июля
|
1,7
|
1 июля
|
1,7
|
8 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,003 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0015 маната и составил 0,0999 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
27 июня
|
0,0979
|
4 июля
|
0,1015
|
28 июня
|
0,1026
|
5 июля
|
0,1010
|
29 июня
|
0,1022
|
6 июля
|
0,0998
|
30 июня
|
0,1023
|
7 июля
|
0,0986
|
1 июля
|
0,1018
|
8 июля
|
0,0985
|
Средний курс за неделю
|
0,1014
|
Средний курс за неделю
|
0,0999
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
27 июня
|
0,0311
|
4 июля
|
0,0305
|
28 июня
|
0,0312
|
5 июля
|
0,0302
|
29 июня
|
0,0317
|
6 июля
|
0,0266
|
30 июня
|
0,0321
|
7 июля
|
0,0268
|
1 июля
|
0,0312
|
8 июля
|
0,0270
|
Средний курс за неделю
|
0,0315
|
Средний курс за неделю
|
0,0282
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