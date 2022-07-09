Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0464 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0361 маната и составил 1,7499 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 июня 1,7918 4 июля 1,7727 28 июня 1,7981 5 июля 1,7744 29 июня 1,7863 6 июля 1,7419 30 июня 1,7771 7 июля 1,7344 1 июля 1,7773 8 июля 1,7263 Средний курс за неделю 1,7861 Средний курс за неделю 1,7499

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0035 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0032 маната и составил 0,0282 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 июня 1,7 4 июля 1,7 28 июня 1,7 5 июля 1,7 29 июня 1,7 6 июля 1,7 30 июня 1,7 7 июля 1,7 1 июля 1,7 8 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,003 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0015 маната и составил 0,0999 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 июня 0,0979 4 июля 0,1015 28 июня 0,1026 5 июля 0,1010 29 июня 0,1022 6 июля 0,0998 30 июня 0,1023 7 июля 0,0986 1 июля 0,1018 8 июля 0,0985 Средний курс за неделю 0,1014 Средний курс за неделю 0,0999