Компания из "большой четверки" проводит аудит ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Одна из аудиторских компаний "большой четверки" проводит аудит ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Об этом сообщили в субботу Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным ведомства, согласно стандартам корпоративного управления, в ЗАО сформированы наблюдательный совет и аудиторская комиссия.

"В соответствии с требованиями международного стандарта и национального законодательства, одна из компаний "большой четверки" была привлечена в качестве внешнего аудитора. Отчет, подготовленный согласно международным требованиям, будет обнародован после его утверждения и размещен на официальном сайте организации", - сказали в министерстве.

Отметим, что к "большой четверке" аудиторских компаний мира относятся Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.