Азербайджан использует передовой опыт при создании концепции "правительственного облака"

Азербайджан использует опыт передовых стран мира в создании "Правительственного облака" (G-Cloud).

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ООО отметили, что для обеспечения качественной и эффективной реализации проекта G-Cloud был изучен опыт ряда профильных компаний передовых стран, таких как США, Великобритания, Турция, Норвегия, Ирландия и Эстония.

"Обсуждена подготовка долгосрочной стратегии развития концепции G-Cloud, отвечающей современным стандартам, а также переход информационных систем госструктур в это "облако". В этом направлении проделаны работы по снижению затрат и повышению производительности информационных систем правительства, а также по обеспечению повышенной безопасности, стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры. Для этого предлагается создание оперативного координационного центра и службы мониторинга, которая будет работать в режиме 24/7", - отметили в AzInTelecom.

Напомним, что в 2022 году в Азербайджане для перехода в "правительственное облако" из госбюджета предусматривается выделить девять миллионов манатов.

Эти средства будут направлены на закупку соответствующих лицензий, создание G-Cloud и техподдержку структур, уже подключенных к системе, а также на другие операции. В целом предусмотрено перевести в G-Cloud 36 госструктур.