Германия может предоставить Азербайджану технологии хранения электроэнергии

Технологии хранения электроэнергии необходимы Азербайджану для обеспечения стабильности и безопасности ее поставок.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Немецкого союза накопления энергии (BVES) Урбан Винделен, передает Day.Az.

"Возможности Азербайджана в области возобновляемых источников энергии огромны. Здесь имеются водные ресурсы для гидроэнергетики, лучшие условия для производства электроэнергии из энергии ветра на суше и на море", - сказал Винделен.

По его словам, Германо-Азербайджанский форум по устойчивому развитию может стать хорошим вкладом в развитие "зеленой" энергетики Азербайджана.

"Этот форум - возможность для выхода на азербайджанский рынок. Этот рынок является новым для немецких промышленных компаний и очень хорошей возможностью для налаживания сотрудничества между компаниями из обеих стран. Это позволяет работать сообща, обмениваться знаниями и опытом. Наша сегодняшняя работа здесь заключается в том, чтобы провести обзор энергетического рынка Азербайджана", - добавил он.

Немецкий союз накопления энергии (BVES) представляет интересы компаний, которые планируют, строят или финансируют технологии систем хранения электроэнергии.