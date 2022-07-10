https://news.day.az/economy/1477794.html Самолет рейса Баку-Москва вернулся в аэропорт по технической причине
Самолет рейса Баку-Москва вернулся в аэропорт по технической причине
Капитан рейса J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине, передает Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
"Самолет Airbus A340 благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11.
Пассажиры задержанных рейсов Баку-Москва и Москва-Баку будут размещены в отеле и обеспечены всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна", - говорится в сообщении.
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