Самолет рейса Баку-Москва вернулся в аэропорт по технической причине

Капитан рейса J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине, передает Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

"Самолет Airbus A340 благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11.

Пассажиры задержанных рейсов Баку-Москва и Москва-Баку будут размещены в отеле и обеспечены всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна", - говорится в сообщении.